Calciomercato Roma, Zirkzee ha scelto la Capitale: i dettagli

L’attaccante olandese lascerà il Manchester United a gennaio e ha già preso una decisione definitiva

Anche nelle ultime due partite contro Inter e Viktoria Plzen, i due attaccanti della Roma sono stati tra i peggiori in campo in assoluto. Artem Dovbyk ha sin qui realizzato solamente un gol, mentre Evan Ferguson ha fatto ancora peggio, superando un anno di digiuno in squadre di club.

Frederic Massara e il suo staff, a gennaio proveranno a mettere mano al reparto offensivo, regalando a Gian Piero Gasperini un centravanti e un’ala sinistra, a patto che ci siano delle partenze, anche in prestito. Il nome che circola ormai da tempo è quello di Joshua Zirkzee.

Zirkzee e la Roma: ecco chi è in pole

Smanioso di ritrovare il campo per provare a giocarsi le sue carte in ottica Mondiali, l’attaccante olandese ha già manifestato l’intenzione di lasciare il Manchester United a gennaio. I Red Devils sono aperti a lasciarlo partire anche con la formula del prestito, ma ci sono diverse insidie per la dirigenza capitolina.

Sia il Daily Mirror che il Daily Star, infatti, parlano di un West Ham in pole position per accaparrarsi l’ex Bologna. Nonostante la Premier sia sempre stato il campionato dei suoi sogni, pur di riconquistare la nazionale Zirkzee sarebbe tuttavia disposto anche a lasciare l’Inghilterra.