Roma, bufera Gasperini: “Ne ha bruciati tre”

Arrivano retroscena e indiscrezioni allarmanti dopo la sconfitta in casa contro il Viktoria Plzen

Che la quarta batosta stagionale subita in casa non lasciasse strascichi polemici non poteva ipotizzarlo nemmeno il più inguaribile ottimista. La disastrosa prestazione della Roma contro il Viktoria Plzen è stata analizzata ai raggi-X da critica, opinionisti e tifosi e questa volta sul banco degli imputati è finito anche Gian Piero Gasperini.

Già contro l’Inter, alcune scelte del tecnico giallorosso avevano suscitato qualche perplessità, ma anche nella partita di Europa League l’ex Atalanta non ha particolarmente convinto, sia nella formazione iniziale, sia con gli stravolgimenti tattici adottati in corsa (tipo i 7 minuti di Wesley da braccetto di destra).

Roma, Gasperini contro il calciomercato di Massara

Commentando la sfida di ieri a Radio Radio Mattino, il giornalista Stefano Carina ha parlato anche di questo: “Credo che Gasperini rischia d’incartarsi e lo avevo percepito anche in Roma-Inter. Non è soddisfatto del calciomercato e partendo da questo assunto, sta provando delle soluzioni alternative, togliendo tuttavia certezze al gruppo”.

“Gasperini ne ha bruciati tre: Ziolkowski, Tsimikas e Rensch. I campanelli d’allarme si erano visti anche quando la Roma vinceva. È bastato che Svilar abbassasse leggermente il rendimento per evidenziare in pieno i limiti di questa squadra”.