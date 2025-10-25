Botta e risposta Dybala – Gasperini: cosa è successo a Trigoria

L’attaccante e l’allenatore della Roma hanno dato una lettura diversa alla prestazione contro il Viktoria Plzen

“Siamo entrati mosci, senza cattiveria non vinceremo mai”, aveva detto Paulo Dybala dopo la disfatta contro il Viktoria Plzen. “Non sono d’accordo, abbiamo lottato fino alla fine. Mosci nelle conclusioni, quello sì. C’è gente che non segna da tanto tempo, c’è bisogno di un esame di coscienza”, la replica di Gian Piero Gasperini ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Una divergenza di vedute in cui molti hanno visto i germogli di una possibile rottura tra l’attaccante e l’allenatore della Roma, che non aveva mai avuto attaccanti così poco prolifici in carriera.

Dybala e Gasperini: arriva il chiarimento

Proprio per evitare che la cosa si ingigantisse, i due principali artefici delle sorti giallorosse hanno preferito parlarne faccia a faccia. Secondo ‘Il Tempo’, già nella giornata di ieri ci sarebbe stato un chiarimento tra Gasp e la Joya.

Tornando al campo, dopo i novanta minuti più recupero giocati in Europa League, la Joya contro il Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina in vista del doppio impegno contro Parma e Milan della prossima settimana.