Infortunio choc, torna nel 2026: salta il big match con la Roma

Tegola pesantissima che può incidere pesantemente sulla lotta scudetto e Champions League

Archiviata la tre giorni di coppe europee, la Serie A torna col botto, con diversi big match in cartellone. Spettatrice interessate, la Roma dovrà fare il suo in casa del Sassuolo per ottenere i tre punti e sfruttare lo scontro diretto Napoli-Inter e la sfida di domenica sera tra Lazio e Juventus.

Il match dello Stadio Maradona in particolare arriverà il giorno prima della partita dei giallorossi, che sperano di rialzare subito la testa dopo le due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League. Reduce dal clamoroso 2-6 in casa del Psv, Antonio Conte è finito nel mirino della critica.

Napoli, infortunio grave e 2025 già finito

Senza Rasmus Hojlund, il tecnico campano nella giornata di ieri ha ricevuto un’altra brutta notizia. Alex Meret ha infatti riportato la frattura del secondo metatarso del piede destro e rischia uno stop molto lungo, vista la zona delicata dell’infortunio.

Le stime più ottimistiche parlano di un mese e mezzo, ma secondo alcune indiscrezioni provenienti da Napoli, lo staff medico potrebbe anche decidere di provare a recuperarlo appieno per la Supercoppa italiana. In questo caso, il portiere tornerebbe solamente nel 2026 e salterebbe anche la sfida del 30 novembre contro la Roma.