Koopmeiners scaricato: colpo gobbo Roma

I giallorossi fiutano la tentazione che porta al centrocampista della Juventus: l’intreccio non passa affatto inosservato

Corpo estraneo alla manovra della Juventus, Teun Koopmeiners sta continuando a deludere le attese. A dispetto della volontà dei bianconeri di recuperare sotto tutti i punti di vista un calciatore per il quale sono stati spesi ben 59 milioni di euro, al momento l’ex Atalanta fatica a trovare quella collocazione tattica che gli permetterebbe di mostrare un potenziale ancora inespresso.

Stando così le cose, differenza di quanto fatto trapelare nei mesi scorsi, non è affatto escluso che la ‘Vecchia Signora’ possa prendere in seria considerazione l‘idea di privarsi di Koopmeiners. Impossibile rientrare totalmente dall’investimento fatto; molto più probabile che i bianconeri acconsentano ad imbastire la trattativa con la formula del prestito, magari con prestito condizionato.

Calciomercato Roma, le condizioni per l’assalto a Koopmeiners

Per il mercato invernale la Roma ha altre priorità e difficilmente si potranno creare spiragli per una trattativa. Visto il grande feeling che lega Gasperini al classe ’98, però, l’ipotesi riguardante futuribili contatti esplorativi non è da confinare a scenari di fantamercato.

Un’eventuale chiamata da parte dell’allenatore della Roma potrebbe infatti cambiare le carte in tavola. Del resto, almeno fino a questo momento, nessun club ha presentato sul tavolo negoziale della Juventus un’offerta concreta con cui provare a capire i margini dell’operazione.

Stando così le cose, i capitolini – nell’ottica di un restyling della zona nevralgica del campo ormai non più pronosticabile – potrebbero pensare di mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Condizioni che, se collegate ad un contesto – quello legato al futuro di Koopmeiners – che si preannuncia piuttosto magmatico, potrebbe regalare non pochi spiragli. Staremo a vedere cosa succederà.