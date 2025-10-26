Gasperini si sfoga, ma la verità è anche un’altra

Dentro il momento della Roma: dalla presa di posizione del tecnico giallorosso agli altri temi caldi

Gian Piero Gasperini continua a far trapelare la sua insoddisfazione sul mercato. La scorsa estate non è arrivato il famoso attaccante esterno: dopo Bailey e Dovbyk, che lui aveva bocciato, è rimasto senza nuove risorse.

A Trigoria, però, sono convinti che nonostante le difficoltà della rosa, nelle ultime uscite si potessero offrire prestazioni migliori. Quattro sconfitte in casa, l’ultima poi con un avversario alla portata come il Plzen, non sono considerate poche per una squadra costruita comunque per lottare in Europa.

Tanti calciatori sono apparsi fuori forma e c’è chi, come Dybala, ha sollevato il problema sulla concentrazione. Insomma, tra i temi sul tavolo ci sono anche quelli relativi alla preparazione e alle sedute. “Non riusciamo a ripetere quello fatto in allenamento”, l’allarme di Dybala dopo il ko in Europa.

Incognita Ferguson e attesa per Zirkzee

Il mercato di gennaio però si avvicina e la Roma non vuole farsi trovare impreparata. La volontà è quella di insistere per Zirkzee e trovare una sistemazione a Dovbyk. E Ferguson? Anche lui, dopo la prima uscita con il Bologna, è apparso fuori contesto.

Ha perso quella brillantezza e quegli scatti apprezzati anche durante la preparazione. Doveva essere il titolare, ma si è ritrovato a essere l’ultimo. Ma la colpa è solo del mercato?

E.Y.