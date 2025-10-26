Serie A, DIRETTA Sassuolo-Roma: le formazioni ufficiali! – LIVE

Asromalive.it vi offre la cronaca testuale della sfida tra neroverdi e giallorossi dell’ottava giornata di campionato

Rialzare la testa dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen e sfruttare al massimo il passo falso del Milan contro il Pisa. Con questi presupposti, la Roma scende in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Rientrato l’allarme Manu Koné, Gian Piero Gasperini ha cambiato diversi giocatori rispetto alla disfatta in Europa League.

Reduce da tre risultati utili consecutivi (due vittorie e un pareggio), la squadra allenata da Fabio Grosso dovrà fare a meno di Boloca per un problema al ginocchio, mentre solamente dopo l’ultimo provino è arrivato il verdetto definitivo su Muharemovic. Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Roma

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté (da confermare). All. Grosso.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Bailey; Dybala All. Gasperini.

ARIBTRO: Manganiello della sezione di Pinerolo

CLASSIFICA SERIE A: