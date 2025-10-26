Svilar al posto di Di Gregorio: la Juve incassa e rilancia

L’intreccio tra i pali vede la Roma spettatrice interessata: fanno tutto i bianconeri, lo scenario

La bella prestazione fornita al Bernabeu contro il Real Madrid ha fatto accendere le luci dei riflettori dei Blancos su Michele Di Gregorio. Autore di almeno quattro interventi provvidenziali, l’estremo difensore della Juventus potrebbe rappresentare un’opzione concreta per i madrileni, alla ricerca di un degno sostituto di Courtois.

In realtà quello iberico non è l’unico club che ha manifestato un certo gradimento per l‘ex portiere delle Monza che ha calamitato l’interesse di non poche squadre d’Oltremanica. Al momento allo stadio embrionale, non è escluso che i contatti diretti e indiretti avuti con l’entourage di Di Gregorio possano portare a trattative di un certo tipo nei prossimi mesi. La Juve, ricordiamolo, parte da una valutazione che si aggira sui 40-45 milioni di euro.

Con tessere ancora tutte da calare sul tavolo, la ‘Vecchia Signora’ non vuole comunque farsi trovare impreparata. Qualora si dovessero effettivamente creare le premesse per una partenza di Di Gregorio, Comolli dovrebbe per forza di cose cominciare a lavorare per un sostituto all’altezza.

Calciomercato Roma, tentazione Svilar per la Juve: Comolli è già stato avvisato

In Serie A, ad esempio, sarebbero due i profili che la Juventus potrebbe decidere di monitorare: Carnesecchi e Svilar. D’altro canto, forte del rinnovo di contratto fatto firmare al suo estremo difensore, la Roma non ha alcuna intenzione di scendere al di sotto della soglia dei 55-60 milioni di euro. Solo un’offerta irrinunciabile, dunque, potrebbe spingere il portiere giallorosso dalle parti di Torino.

Difficile, al limite dell’impossibile se si considera la volontà di Svilar che non ha mai aperto ad altre destinazione mettendo la Roma sempre e comunque in cima alla lista delle sue priorità. Sostanzialmente diverso è il caso di Carnesecchi. L’estremo difensore dell’Atalanta, protagonista suo malgrado di un botta e risposta che ha visto protagonista lo stesso Juric, è più volte finito in orbita Juve senza però che i bianconeri riuscissero mai a trovare la quadra definitiva.

Visti i buoni rapporti tra i due club, non è affatto escluso che, qualora la Juventus dovesse effettivamente decidere di virare sul giovane estremo difensore orobico, si possano creare i presupposti per un’operazione allargata che preveda l’inserimento di contropartite tecniche gradite ai Percassi. Suggestioni, piste percorribili ma ancora in divenire, almeno per il momento…