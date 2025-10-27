Esonero Tudor e De Rossi alla Juve: cosa succede dopo l’annuncio ufficiale

Il club bianconero ha licenziato l’allenatore croato dopo la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio

“La sfida contro la Lazio sarà decisiva per il futuro di Tudor“. Lo aveva detto in tempi non sospetti anche Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it e sempre ben informata sulle vicende di mercato. Dopo la sconfitta allo Stadio Olimpico, la Juventus ha ufficializzato l’esonero del tecnico croato.

Come è ovvio che sia in questi casi, già da diverse settimane è iniziato il toto allenatore e sono soprattutto tre i nomi circolati con maggiore insistenza in ottica bianconera: Roberto Mancini, Raffaele Palladino e Luciano Spalletti, ma non solo.

De Rossi alla Juventus: come stanno le cose

Dopo aver raggiunto un’intesa verbale per la rescissione consensuale con la Roma, Daniele De Rossi è pronto a tornare in panchina e nelle ultime ore La Repubblica lo ha nuovamente accostato proprio alla Juve, temporaneamente affidata a Brambilla.

L’ex centrocampista giallorosso ha di recente rifiutato Monza e Sampdoria, mentre in Serie A si era parlato soprattutto di Fiorentina e Torino. In casa bianconera, DDR ha in Giorgio Chiellini uno sponsor d’eccezione, ma ad oggi le piste più calde sembrano le altre, con De Rossi a rivestire il ruolo di outsider rispetto a Mancio, Palladino e Spalletti.