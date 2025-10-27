Scambio con la Juve e bye bye Roma: se ne va dopo sei mesi

Il calciomercato di gennaio si avvicina e l’esonero di Tudor potrebbe aprire uno scenario impensabile

All’ottava giornata di campionato è saltata la prima panchina di Serie A e che panchina. Dopo la sconfitta contro la Lazio, la Juventus ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor. Complice una striscia di otto partite consecutive senza vittoria, l’allenatore croato ha pagato anche colpe non sue.

Nel mirino della critica, infatti, è finito anche l’operato di Damien Comolli, artefice di un calciomercato ricco di molte ombre e poche luci. Come nel caso della Roma, anche la Juve presenta diverse lacune, soprattutto in alcuni reparti del campo, mentre in attacco c’è un sovraffollamento senza troppa qualità.

Scambio con Gimenez: addio Roma

In scadenza a giugno 2026, Dusan Vlahovic si è smarrito dopo un avvio di stagione incoraggiante, ma ancora peggio hanno fatto i nuovo arrivi Jonathan David e Lois Openda. Proprio sull’attaccante canadese arrivano indiscrezioni interessanti in vista del calciomercato di gennaio.

Secondo ‘milanlive.it’, infatti, l’ex Lille potrebbe entrare in una clamorosa operazione con il Milan. Dopo aver provato a scambiare Santiago Gimenez con Artem Dovbyk con la Roma, il club rossonero starebbe pensando ad uno scambio di prestiti tra il messicano e David. Uno scenario affascinante, ma ancora fermo ad una fase ipotetica.