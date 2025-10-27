Silurato subito dalla Roma: l’addio sblocca Zirkzee

L’incastro che libera clamorosi spazi di manovra ai giallorossi: ecco come cambiano le carte in tavola

Servivano tre punti alla Roma per rispondere immediatamente ad una settimana piuttosto complicata e alla fine una vittoria tanto pesante quanto meritata è arrivata. Nel segno di Paulo Dybala, i giallorossi sono riusciti a stappare un match che gli uomini di Gasperini hanno avuto sempre in pugno.

A tenere banco in casa capitolina sono però anche le tante voci riguardanti la sessione invernale di calciomercato entrante. Proprio quello offensivo sarà uno dei reparti maggiormente sotto la lente di ingrandimento. Il messaggio lanciato da Gasperini all’indirizzo di Ferguson nella conferenza stampa pre Sassuolo ha indirettamente trovato conferma anche nelle ultime indiscrezioni trapelate dall’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da TBR Football, la parentesi dell’attaccante irlandese all’ombra del Colosseo potrebbe ben presto giungere al capolinea. In un mosaico ancora tutto da comporre, non sarebbe affatto da escludere un ritorno lampo di Ferguson al Brighton già a gennaio.

Calciomercato Roma, Ferguson per Zirkzee: il piano di Massara

Quella che sembrerebbe un’ipotesi per certi aspetti dirompente potrebbe infatti prendere piede nel corso delle prossime settimane. L’intenzione della Roma sarebbe quella di liberare una casella in attacco in tempi relativamente brevi in maniera tale da avere i margini necessari per sferrare un assalto a convinto a Zirkzee.

Dopo aver incassato l’apertura di massima del Manchester United alla formula del prestito, i giallorossi starebbero lavorando ai fianchi dell’olandese per provare a convincerlo della bontà del proprio progetto tecnico. E rispetto a qualche mese, quando non aveva preso in considerazione l’idea di ritornare in Italia, l’ex Bologna questa volta potrebbe dire sì.

Dentro Zirkzee e fuori Evan Ferguson: questo l’intreccio sulla quale i capitolini starebbero lavorando. Vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane che si preannunciano assolutamente calde su questo fronte.