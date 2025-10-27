Ufficiale, torna nel 2025 anche lui: tre big saltano la Roma

Tripla e pesante tegola per le avversarie dei giallorossi nelle zone nobili della classifica
Grazie all’ennesima vittoria di misura in stagione, la Roma ha raggiunto il Napoli in vetta alla classifica della Serie A a quota 18 punti. Implacabile fuori casa, la squadra giallorossa ha compiuto tutti i passi falsi stagionali allo Stadio Olimpico, ma per continuare a restare in alto dovrà invertire la rotta.
Anche perché lo scontro diretto contro gli azzurri, si disputerà proprio nella Capitale il prossimo 30 novembre. Una sfida come sempre molta attesa che, tuttavia, vedrà mancare diversi protagonisti importanti.
Non solo De Bruyne, tre big saltano la Roma
Infortunatosi nel calciare il rigore del momentaneo 1-0 nella sfida contro l’Inter, Kevin De Bruyne ha subito una lesione molto grave al bicipite femorale, che può tenerlo lontano dai campi di gioco per 3-4 mesi. Nei prossimi giorni il centrocampista e i medici decideranno se optare come Lukaku per la terapia conservativa o se operarsi.
Oltre a Meret e forse big Rom, dunque, Antonio Conte dovrà fare a meno anche dell’ex Manchester City contro i giallorossi. A proposito di big match, c’è da registrare un’altra assenza ufficiale da registrare per Milan-Roma. Massimiliano Allegri ha infatti annunciato in conferenza stampa che Christian Pulisic non recupererà per la sfida del 2 novembre.