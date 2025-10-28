Calciomercato Roma, Zirkzee è bloccato

Ecco le ultime sull’attaccante olandese, obiettivo di mercato della dirigenza giallorossa per gennaio

Prima in classifica con appena otto gol realizzati in otto partite, la Roma sta sfruttando soprattutto la sua solidità difensiva in questo avvio di stagione. La speranza di Gian Piero Gasperini è di riuscire a rimanere vicina al primo posto in classifica fino a gennaio, quando il calciomercato potrebbe regalargli un’ala e un centravanti.

Il nome più caldo, almeno a livello mediatico, resta quello di Joshua Zirkzee, ma per far spazio all’olandese o a un profilo alternativo ci sarà bisogno di una partenza in attacco. In tal senso, non è da escludere nemmeno la cancellazione del prestito e un ritorno di Evan Ferguson al Brighton dopo sei mesi.

Zirkzee alla Roma: lo hanno bloccato

Dall’Inghilterra, intanto, continuano ad arrivare aggiornamenti sull’olandese. Scontento dello scarso minutaggio concessogli da Ruben Amorim, l’ex Bologna vorrebbe partire a gennaio per tornare nel giro della nazionale olandese in vista dei prossimi mondiali, ma un suo addio non è affatto scontato.

54 presenze con lo United per Zirkzee

7 gol realizzati

3 assist realizzati

5 presenze e 90 minuti complessivi in stagione

Complici le partenze di Amad Diallo e Bryan Mbeumo per la Coppa d’Africa, secondo The Sun i Red Devils avrebbero deciso di bloccare la cessione del 24enne a gennaio. La stessa sorte, sempre stando al tabloid britannico, potrebbe toccare anche a Kobbie Mainoo, seguito anche da Juventus, Napoli e Roma.