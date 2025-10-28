Dimissioni UFFICIALI: nuovo allenatore contro la Roma

Dopo l’ultima giornata di campionato, continuano a saltare panchine delle rivali di Gian Piero Gasperini

Complice un avvio di stagione ricco di molti bassi e pochi alti, Igor Tudor è stato esonerato ieri dalla Juventus, che in queste ore sta provando a cercare l’accordo definitivo con Luciano Spalletti. La panchina bianconera non è, tuttavia, l’unica che cambierà padrone nelle prossime ore.

Anche in questo caso, un’avversaria della Roma in Europa League sarà costretta a scegliere un nuovo tecnico. Nelle scorse settimane, la stessa sorte è toccata ai Rangers Glasgow, ma proprio in queste ore anche un’altra big europea ha subito uno scossone in panchina.

Celtic, Rodgers si dimette e non sfida la Roma

Dopo l’ultima sconfitta in campionato, infatti, Brendan Rodgers si è dimesso da allenatore dei Celtic Glasgow. Il club scozzese ha da poco comunicato di aver accettato le dimissioni dell’ex Leicester e Liverpool e di aver già iniziato la ricerca del nuovo mister.

Nella sfida contro la Roma in programma l’11 dicembre, il tecnico nord irlandese non potrà andare a caccia della rivincita contro i giallorossi, dopo l’eliminazione dalla Conference League patita per mano di José Mourinho nel maggio del 2022.