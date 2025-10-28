Infortunio grave e addio Roma: si chiude a gennaio

Tegola pesantissima destinata a influenzare anche il calciomercato romanista in vista di gennaio

Tra calendari contingentati e fibre muscolari delicate, questo avvio di stagione in Serie A si sta caratterizzando anche per una serie di infortuni più o meno gravi, che hanno coinvolto un po’ tutte le big. La Roma, ad esempio, ha dovuto rinunciare per diverse settimane a Bailey e Dybala, mentre l’Inter non ha ancora recuperato Marcus Thuram.

Sull’altra sponda dei Navigli, il Milan ha perso per più di un mese Christian Pulisic e Adrien Rabiot. In casa Juventus, il fresco d’esonero Igor Tudor ha pagato a caro prezzo anche l’infortunio al ginocchio di Gleison Bremer, ma l’allenatore più in crisi dal punto di vista degli infortuni è il Napoli, che dovrà fare a meno di De Bruyne per almeno tre mesi.

Infortunio De Bruyne: il Napoli scippa la Roma

In vista del calciomercato di gennaio, Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza partenopea di correre subito ai ripari. Oltre a Kobbie Mainoo, accostato anche alla Roma, Giovanni Manna dovrà cercare anche un centrocampista dalle spiccate doti offensive e d’inserimento.

In quest’ottica, può esserci sicuramente un tentativo per Davide Frattesi, ma non solo. L’opzione low cost è infatti rappresentata da un ritorno di fiamma per Lorenzo Pellegrini. Tornato protagonista in maglia Roma, il numero 7 giallorosso piace all’ex allenatore dell’Inter e, in caso di mancato rinnovo, potrebbe essere acquistato a cifre accessibili a sei mesi dalla scadenza del contratto.