Cinque milioni alla Roma: c’è il Real Madrid

Notizia incredibile dalla Spagna, Xabi Alonso lo vuole già a gennaio e può salutare i giallorossi

Non c’è solo il calcio giocato a calamitare le attenzioni di tifosi e addetti ai lavori in casa Roma. Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e, come è normale che sia, voci, indiscrezioni e notizie si intensificano sempre di più con il passare delle settimane.

In entrata, per i giallorossi tiene banco soprattutto il rafforzamento del reparto offensivo, che necessita di un’ala e di un nuovo centravanti, con Evan Ferguson che potrebbe tornare in anticipo al Brighton annullando il prestito. In uscita, ci sono invece diverse situazioni da monitorare, che stuzzicano anche grandi club come il Real Madrid.

Roma, Celik al Real Madrid: come stanno le cose

Secondo ‘Defensa Central’, infatti, dopo l’ennesimo infortunio di Carvajal, alle Merengues sarebbe stato offerto il cartellino di Zeki Celik. In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026, il turco ex Lille per impegno e duttilità tattica ha stregato Gian Piero Gasperini, che sta spingendo per il rinnovo del contratto.

Secondo la fonte spagnola sopra citata, alcuni intermediari avrebbero informato il Real sulla possibilità di prendere il calciatore a 5 milioni di euro in assenza di rinnovo. Nonostante il prezzo di saldo, tuttavia, il club capitolino ad oggi non prevede nuovi innesti a gennaio, anche perché l’esterno spagnolo dovrebbe rientrare tra due mesi.