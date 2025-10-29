Serie A, DIRETTA Roma-Parma: la cronaca LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale la sfida dell’Olimpico tra giallorossi e ducali

Tornata al successo contro il Sassuolo, la Roma torna in campo alla Stadio Olimpico per provare a sfatare il tabù casalingo. Tra campionato ed Europa League, la squadra giallorossa ha già collezionato quattro sconfitta tra le mura amiche, ma contro il Parma non sono ammissibili passi falsi.

Rimanere in testa alla classifica è il grande obiettivo dell’undici mandato in campo da Gian Piero Gasperini che spera di trovare una maggiore prolificità offensiva da abbinare alla solidità difensiva che ha in qui portato in dote ai giallorossi ben 18 punti in classifica. Asromalive.it seguirà la partita della nona giornata di Serie A in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Parma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ordonez, Bernabé, Sorensen, Estevez; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

ARBITRO: Valerio Crezzini della sezione di Siena

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 21 punti; Roma 18, Milan* 18; Inter 15; Bologna 14; Como, Atalanta* 13; Udinese e Juventus 12; Cremonese, Torino e Lazio 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce* 6; Verona 5, Pisa e Fiorentina 4; Genoa 3 * una partita in più