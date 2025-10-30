De Rossi al posto di Thiago Motta: esonero e sostituto lampo

La scelta non è affatto passata inosservata: adesso ci sono anche le cifre che fugano ogni dubbio

Dopo che la Juventus ha ufficializzato l’esonero di Igor Tudor con la conseguente virata su Luciano Spalletti, sono anche altre le panchine di Serie A fortemente a rischio. Il che, almeno in linea ipotetica, potrebbe garantire importanti spiragli per Daniele De Rossi, a caccia di un nuovo progetto dal quale ripartire con convinzione.

Accostato – sia pur in modo piuttosto timido – anche alla ‘Vecchia Signora’, l’ex allenatore della Roma è pronto a ripartire dopo aver trovato l’accordo per la rescissione del contratto con i Friedkin. In questo senso, si profilerebbe un vero e proprio testa a testa con Thiago Motta nella corsa a raccogliere l’eredità di Stefano Pioli.

Uscita con le ossa rotte anche dal confronto di San Siro contro l’Inter, la Fiorentina attualmente naviga al diciannovesimo posto in classifica, non essendo ancora riuscito a portare a casa neanche una vittoria in campionato.

Esonero in Serie A? Testa a testa De Rossi-Thiago Motta

Sebbene la proprietà abbia ribadito la fiducia al suo allenatore, è chiaro che i prossimi impegni ufficiali rappresenteranno un autentico turning point per il futuro di Pioli all’ombra della Fiesole. Nel caso in cui non dovessero arrivare i risultati sperati, l’esonero si configurerebbe come opzione più o meno inevitabile.

Anche per questo i betting analyst – come riferito da Agipronews – si sono letteralmente scatenati inserendo in lavagna i possibili sostituti dell’allenatore di Parma già qualche ora prima dell’inizio di Inter-Fiorentina. Quote ovviamente destinate ad abbassarsi nelle prossime ore che si preannuncia assolutamente torride sotto questo punto di vista.

Se l’esonero o le possibili dimissioni di Pioli entro Natale sono bancate a quota 1,65 su Sisal, il primo nome per la panchina della Fiorentina sarebbe proprio quello di De Rossi (a quota 4 su Betflag); insegue Thiago Motta (a quota 8), mentre sul gradino più basso del podio si issa il clamoroso ritorno di Palladino offerto a 15.