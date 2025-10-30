Non solo Leao, emergenza Milan contro la Roma

Domenica 2 novembre big match tra giallorossi e rossoneri, il punto dall’infermeria milanista

Grazie al colpo di testa di Hermoso e al ritorno al gol di Dovbyk, la Roma ha raggiunto il Napoli in testa alla classifica e può prepararsi al meglio in vista dello scontro diretto di domenica prossima contro il Milan. Con tre punti di vantaggio sui rossoneri, la squadra di Gian Piero Gasperini andrà a San Siro per continuare a sognare.

Reduce da due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta, Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare Pelvis Estupinian sulla fascia, mentre il rientro in gruppo di Jashari dovrebbe portare ad un pieno recupero per la prossima settimana. Dalla trasferta di Bergamo, però, diversi giocatori sono usciti acciaccati.

Milan-Roma, Leao a rischio: due assenze sicure

Sostituito all’intervallo, Rafael Leao sta soffrendo per un’infiammazione all’anca e, nonostante gli esami strumentali non abbiano evidenziato lesioni, il suo impiego contro la Roma è a forte rischio. Allarme rientrato, invece, per Gimenez e Tomori, che non hanno subito danni alla caviglia e al ginocchio.

Gli assenti sicuri saranno, invece, Adrien Rabiot e Christian Pulisic. I due big rossoneri forse torneranno a disposizione di Allegri solamente per l’ultima partita prima della sosta contro il Parma, in programma sabato 8 novembre alle 20.45.