Vlahovic alla Roma: la Juve ha già deciso

Il club giallorosso vuole l’attaccante serbo, in scadenza di contratto il 30 giugno del 2026

Tornato al gol nella vittoria per 2-1 contro il Parma, Artem Dovbyk resta uno dei nomi più chiacchierati in casa Roma. Tra l’ucraino e Evan Ferguson, il reparto offensivo giallorosso è stato uno dei meno prolifici della Serie A e in vista delle prossime sessioni di calciomercato sono molti i profili monitorati.

Oltre a Kalimuendo e Zirkzee, nelle ultime ore è emersa una candidatura clamorosa: quella di Dusan Vlahovic. In gol ieri su calcio di rigore, l’attaccante serbo è in scadenza il 30 giugno 2026 con la Juventus e sulle sue tracce oltre a Inter e Milan, ci sarebbe ora anche la Roma.

Vlahovic alla Roma: la Juve ha deciso

A rivelarlo è il giornalista Mirko Di Natale, che si occupa costantemente delle vicende bianconere. “La Roma pensa a Dusan Vlahovic. Il club giallorosso si aggiunge alla lista di club interessati all’attaccante serbo in scadenza di contratto a giugno”.

“L’intenzione della Juve, come già ribadito più volte, sarà quella di fare un tentativo nei prossimi mesi in modo da evitare di perderlo a zero”. Questo il post pubblicato su X dal giornalista. Una pista tanto affascinante, quanto complicata visto l’ingaggio da 12 milioni di euro dell’ex Fiorentina.