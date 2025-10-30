Zirkzee e scambio con il Milan: rivoluzione Roma

Avversari in campo domenica a San Siro, giallorossi e rossoneri saranno faccia a faccia anche sul calciomercato

Grazie al bel tiro all’angolino contro il Parma, Artem Dovbyk ha trovato il suo secondo gol in campionato, riscattando almeno parzialmente gli errori sin qui commessi sotto porta. Gian Piero Gasperini ha spesso parlato di un calciatore in crescita atleticamente e fisicamente e tutti i tifosi della Roma sperano che l’ucraino si sia sbloccato definitivamente.

La scorsa estate, Frederic Massara ha trattato a lungo con il Milan uno scambio di prestiti con Santiago Gimenez, ma l’affare non andò in porto per una divergenza di vedute sulla presenza o meno di un diritto/obbligo di riscatto. L’attaccante messicano è ancora fermo a quota zero in Serie A e un addio a gennaio non è affatto da escludere.

Dovbyk, Gimenez e Zirkzee: Milan-Roma è iniziata

Non è escluso che le due dirigenze possano tornare a parlare di uno scambio tra l’ex Feyenoord e l’ex Girona, ma entrambi i club stanno guardando soprattutto ad altri profili offensivi. In casa Roma, come è noto, piace molto Joshua Zirkzee.

L’attaccante olandese vuole lasciare il Manchester United e potrebbe diventare un’opzione per il Milan, ma solo ad una condizione. Dopo essere stati snobbati nell’estate del 2024, i rossoneri potrebbero considerare l’ex Bologna solamente qualora fosse lui ad offrirsi e con la formula del prestito.