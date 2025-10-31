Fuori rosa prima della Roma: cosa è successo

Animi tesi tra l’allenatore e l’attaccante, punito ed escluso dopo l’ultimo acceso confronto

Prima in campionato insieme al Napoli, la Roma domenica sera è attesa dalla difficile trasferta in casa del Milan. La sfida di San Siro sarà diretta dall’arbitro Guida, non certo un portafortuna per i giallorossi che hanno perso le tre partite dirette dal fischietto campano contro i rossoneri.

In generale, negli ultimi dieci precedenti è arrivata una sola vittoria (2-0 al derby), ma la squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha dimostrato di essere in grado di imporre il proprio gioco anche, se non soprattutto, in trasferta.

È finito fuori rosa: Roma a rischio

Massimiliano Allegri proverà a recuperare Leao e Pulisic, ma dovrà fare ancora a meno di Rabiot e non solo. Dopo la sfida contro i rossoneri, la Roma il 9 novembre ospiterà allo Stadio Olimpico l’Udinese, reduce dalla sconfitta contro la Juventus e impegnata contro l’Atalanta nel weekend.

Nonostante una buona classifica, in casa bianconera c’è una situazione spinosa. Il Gazzettino parla di alta tensione tra Kosta Runjaic e Iker Bravo. Protagonisti di un confronto alla fine della sfida contro la Cremonese, i due non avrebbero chiarito al punto che l’attaccante spagnolo è stato mandato in tribuna sia contro il Cagliari che contro la Juve.

In vista della sfida contro la Roma, sarà importante vedere cosa succederà domani nella sfida tra bianconeri e atalantini. Qualora il giocatore dovesse finire ancora fuori squadra, la situazione potrebbe ripetersi anche allo Stadio Olimpico.