La reazione di Gasperini ai complimenti di Spalletti

L’allenatore della Juventus ha elogiato il tecnico della Roma e a gennaio potrebbero esserci intrecci di mercato

Sono arrivati subito, live, i complimenti di Spalletti a Gasperini, per la gestione di Koopmeiners. Il tecnico piemontese ha infatti seguito la conferenza del tecnico bianconero, restando piacevolmente sorpreso dalle parole del tecnico toscano che oggi, in occasione della sua presentazione, lo ha applaudito per la gestione e valorizzazione di Koopmeiners.

“C’è da fare i complimenti a Gasperini che lo ha fatto rendere in un’altra posizione. È anche una mezzala, pressa, corre dietro a tutti e poi ha questo piede fantastico”, le parole del neo tecnico bianconero. Va ricordato, infatti, che i due si sono sempre stimati, anche se non sono mancate delle stilettate quando Spalletti era ct della Nazionale.

Juve, idea Pellegrini per Spalletti?

Adesso i due si sfideranno anche in campionato e sarà comunque una sfida molto interessante in chiave Champions. Spalletti, in realtà, ha fatto sapere di voler tornare nel giro scudetto: per lui, questa Juve ha ancora molto da dire e ha un potenziale inespresso. Il campo dirà se sarà così e, soprattutto, se l’allenatore di Certaldo riuscirà a valorizzare il patrimonio del club.

E non è escluso che Spalletti possa guardare in casa Roma anche per il mercato. Pellegrini, ad esempio, in scadenza è sicuramente un potenziale affare per la Juve di Spalletti. Al momento non esistono appuntamenti per il rinnovo del centrocampista giallorosso e, così, anche il club bianconero potrebbe pensare a lui per il futuro.

E.Y.