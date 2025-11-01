Big match con la Roma a rischio: nuovo stop ed emergenza totale

Ha alzato bandiera bianca chiedendo subito il cambio: così salta l’incontro con i giallorossi, le ultimissime

Piedi per terra e testa alla super sfida del “Meazza” contro l’Inter. Ha le idee molto chiare Gasperini che nella conferenza stampa di presentazione del match ha predicato calma. Il filotto che aspetta i giallorossi, impegnato in un vero e proprio tour de force tra campionato ed Europa League, non ammette repliche.

La gestione delle forze e le rotazioni in alcuni reparti nevralgici rappresenteranno due tematiche di nevralgica importanza. Ne sa qualcosa anche il Napoli di Antonio Conte, costretto a far fronte ad una vera e propria emergenza a centrocampo. Dopo lo stop di Kevin De Bruyne e in attesa del rientro a pieno regime di Lobotka, il tecnico pugliese deve infatti fare i conti con un’altra assenza.

Al trentasettesimo minuto di gioco di Napoli-Como Gilmour è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca per un problema di tipo muscolare. Dai segnali lanciati dall’ex Brighton non è da escludere uno stiramento all’adduttore anche se solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà il regista degli Azzurri fugheranno tutti i dubbi.

Al posto di Gilmour è entrato Elmas dal momento che Lobotka non aveva fornito rassicurazioni incoraggianti sul suo possibile ingresso. Ritornando all’infortunio dello scozzese, ricordiamo che Roma-Napoli è in programma il prossimo 30 novembre: da capire gli eventuali tempi di recupero.