Cinquanta milioni cash: arriva al posto di Zirkzee

Arrivano notizie importanti sul mercato dei bomber che coinvolgono anche la Roma

Sei bomber in cerca d’autore. Ci perdoni Luigi Pirandello se ci permettiamo di parafrasare il suo capolavoro teatrale, ma scorrendo la lista di attaccanti in scadenza o scontenti del loro impiego nell’attuale club, ne abbiamo individuati almeno sei che sono stati accostati alla Roma e ad altre squadre italiane.

Da Balogun a Sorloth, passando per Kalimuendo, Solanke e Icardi, il nome che con maggior insistenza è stato accostato ai giallorossi resta quello di Joshua Zirkzee. Secondo ‘Talk Sport’, Frederic Massara avrebbe già avviato i contatti con il Manchester United e l’entourage del calciatore, che piace anche a Como, Milan, PSV e West Ham.

Roma, scelto il sostituto di Zirkzee

In vista del Mondiale, dopo aver perso il posto nella nazionale olandese, il 24enne avrebbe intenzione di presentare una “transfer request” ai Red Devils e l’idea di tornare in Italia non gli dispiace affatto. Lo United, dal canto suo, potrebbe anche aprire al prestito a patto che dal mercato arrivi un’altra punta.

49 presenze di Vitor Roque col Palmeiras

17 gol realizzati

5 assist decisivi

valore di mercato: 40-50 milioni

In tal senso, vanno lette in ottica positiva le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Secondo ‘fichajes.net’, infatti, gli scout dello United avrebbero consegnato relazioni molto positive su Vitor Roque. L’ex Barcellona e Betis è rinato con la maglia del Palmeiras e i Red Devils sarebbero pronti a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Verdao, fresco finalista in Coppa Libertadores.