Esonero nella notte in Serie A: nuova panchina per De Rossi

L’ex allenatore della Roma è uno dei candidati principali alla panchina dopo il clamoroso ribaltone delle ultime ore

Ormai da circa un mese vi abbiamo raccontato di come la Roma e Daniele De Rossi abbiano raggiunto l’intesa per la risoluzione consensuale. Sotto contratto con i giallorossi fino al 30 giugno del 2027, l’ex allenatore giallorosso deve svincolarsi prima di poter firmare il contratto con un nuovo club.

Sfumata l’ipotesi Torino grazie alla rinascita di Marco Baroni, l’ex capitano romanista ha rifiutato Monza e Sampdoria nelle scorse settimane, desideroso di tornare a lavorare in Serie A. Da monitorare c’è sempre la situazione in casa Fiorentina, con Stefano Pioli che si gioca la panchina contro il Lecce.

De Rossi al Genoa: Vieira esonerato

Ma nella notte c’è una panchina che si è liberata. Nonostante tutto sembrava portare ad una permanenza in sella, il Genoa e Patrick Vieira hanno deciso di separarsi. La squadra è stata momentaneamente affidata a Mimmo Criscito, ma la dirigenza ligure ha già avviato il casting per il nuovo allenatore.

Uno dei nomi che piacciono di più è proprio quello di De Rossi, che dovrà battere la concorrenza di Luca Gotti e Paolo Vanoli per accomodarsi sullo scanno di uno dei club storici del nostro campionato, legato in maniera viscerale al suo amato Boca Juniors.