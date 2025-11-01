Scambio di prestiti con la Roma: il via libera è nerazzurro

Attesa dalla dura trasferta in casa del Milan, la squadra giallorossa pensa anche al calciomercato di gennaio

In attesa dello scontro diretto per la Champions League contro il Milan, in casa Roma continuano a studiare le giuste strategie in vista del calciomercato invernale. Frederic Massara e il suo staff sono già da tempo sintonizzati sulle frequenze di radio mercato, pronti a cogliere le eventuali occasioni che si presenteranno.

Come è noto già dalla scorsa estate, Gian Piero Gasperini ha individuato nell’attacco il reparto da rinforzare e il restyling potrebbe riguardare sia l’ala sinistra che il centravanti, visto lo scarso rendimento di Evan Ferguson. Già da giorni si parla di un possibile annullamento del prestito dal Brighton già a gennaio, proprio per consentire alla dirigenza di cercare un nuovo innesto.

Scambio tra Atalanta e Roma: ecco l’ultima idea

Uno dei profili che piace maggiormente a Trigoria è quello di Joshua Zirkzee, ma l’attaccante olandese non è sicuramente l’unico identikit presente nel database di Massara. Un calciatore che piace molto a Gasp è Gianluca Scamacca, rientrato da poche settimane a pieno regime nell’Atalanta.

Al tecnico piemontese non dispiacerebbe tornare a lavorare con l’ex Sassuolo, mentre in casa nerazzurra la situazione di Niccolò Pisilli viene monitorata con attenzione. Impiegato col contagocce in giallorosso, il centrocampista romano potrebbe essere coinvolto in uno scambio di prestiti proprio con Scamacca.