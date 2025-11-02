Bocciato e deluso dalla Juve: i Friedkin chiudono lo ‘scambio’

I bianconeri sono pronti ad apparecchiare la tavola per la sua uscita: il dado è tratto in un lampo

Archiviata la prima vittoria dell’era Spalletti, la Juventus può comunque far tesoro delle indicazioni emerse dalla sfida dello ‘Zini’ nella quale la ‘Vecchia Signora’ ha tenuto in mano le redini del gioco e delle occasioni per quasi tutto l’arco dei 90 minuti. A finire sotto la lente di ingrandimento è stato comunque, ancora una volta, il reparto offensivo.

Se la prestazione di Vlahovic è stata assolutamente soddisfacente, quella di Openda non ha convinto. L’ex Lipsia rappresenta al momento un oggetto misterioso così come Jonathan David. Un profilo, quest’ultimo, da monitorare con estrema attenzione in chiave mercato già a partire dalla prossima sessione invernale di calciomercato.

Nei giorni scorsi dall’Inghilterra sono infatti rimbalzate con una certa insistenza indiscrezioni di un certo tipo legate al possibile approdo dell’ex centravanti del Lille in Premier League. In tal senso, soprattutto il Tottenham sarebbe pronto a far saltare il banco con una proposta concreta nel corso delle prossime settimane.

Occasione a sorpresa per i Friedkin: così arriva dalla Juve

In un mosaico ancora tutto da comporre, però, occhio alla posizione dell’Everton. Come riportato da Goodison News, i Toffees avrebbero aperto in maniera convinta alla cessione di Beto il che chiaramente mette la compagine di Liverpool nelle condizioni di dover scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti in attacco.

Tra queste, da non escludere quantomeno un tentativo per David. Arrivato a Torino a parametro zero, l’attaccante canadese ha finora messo a segno solo un gol con la maglia della Juventus. Un bottino oggettivamente troppo magro per chi era stato presentato come il centravanti al quale affidare le chiavi di un reparto nel quale è ora Vlahovic a fare la voce grossa.

Comolli non vorrebbe privarsi di David ma come insegna lo scambio Alberto Costa-Joao Mario qualche milione di plusvalenza può fare la differenza in alcune valutazioni. Vista la potenza da fuoco dei club inglesi, l’Everton potrebbe sfruttare a sua vantaggio un’occasione per certi aspetti intrigante. Che i Toffees possano sondare il terreno per David per capire almeno i margini di manovra? Ai posteri l’ardua sentenza.