La Juve lo soffia alla Roma: 30 milioni per il sì

Dai giallorossi ai bianconeri, non si sono fatti scappare l’occasione: tutte le cifre sul tavolo

Benché l’inizio della sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto lontana, gli addetti ai lavori sono già all’opera per non farsi trovare impreparati. Sotto questo punto di vista, i prossimi mesi rappresenteranno un autentico banco di prova anche per la Roma.

Nonostante i risultati ottenuti dalla compagine di Gasperini in questo primo scorcio di stagione, l’area tecnica è consapevole delle necessità di rinforzare un organico che presenta ancora diverse lacune strutturali. A caccia di occasioni, Massara sta dunque lavorando sotto traccia per capire il da farsi nel breve e nel medio-periodo.

L’ottimo inizio di stagione di Arthur Atta – ad esempio – non è affatto passato inosservato dalle parti di Trigoria. Il profilo del jolly dell’Udinese è infatti finito sulla scrivania di molti uomini mercato compresi quelli della Roma che hanno sondato il terreno per capire gli eventuali margini di manovra.

Calciomercato Roma e Juve, tentazione Atta: le condizioni dell’affare

Centrocampista moderno in grado di interpretare nel migliore dei modi le due fasi, Atta si sta configurando come una delle sorprese più luminose della Serie A. Anche per questo diversi club italiani (e non) sono alla finestra e aspettano sornioni il momento giusto per affondare il colpo.

Detto dell’interesse della Roma, impossibile non menzionare i segnali di gradimento lanciati dal Milan. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, occhio anche alle possibili mosse della Juventus. Alla ricerca di qualità e tecnica da consegnare a Luciano Spalletti, i bianconeri potrebbero infatti valutare un tentativo per Atta facendo leva sugli ottimi rapporti con l’Udinese.

Tuttavia, i margini di manovra in vista del mercato invernale restano comunque molto limitati. Molto più probabile – ed è questa la traccia da monitorare con attenzione – che si possano creare i presupposti per una vera e propria asta nel corso della futura campagna estiva. Sfida alla quale la Roma vuole assolutamente partecipare: staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che la valutazione attuale del giocatore (25-30 milioni netti, bonus inclusi) è destinata a salire.