Massara torna a Milano e c’è chi punta al ritorno dopo lo scambio

Il ds dei giallorossi ha lasciato un ottimo ricordo a Milano

Ricky Massara torna a Milano da avversario. Nel giorno di Milan-Roma, il direttore sportivo affronterà per la prima volta da avversario la squadra che gli ha fatto vincere lo scudetto.

Erano gli anni di Pioli is on fire e di Maldini, con cui l’attuale ds giallorosso ha sempre avuto un ottimo rapporto. Non a caso, c’è chi al Milan lo rimpiange. Tutti infatti, a Milano, hanno apprezzato lo stile e le conoscenze del dirigente che ha portato tanti talenti, tra cui Maignan. Certo è che i rapporti con i rossoneri verranno mantenuti da qui a gennaio anche per qualche affare.

Nuovo dialogo per lo scambio?

Non si esclude un nuovo dialogo per lo scambio Dovbyk-Gimenez, anche se l’ucraino, in gol nell’ultima sfida, sembrerebbe in crescita. Massara ha vissuto momenti particolari a Roma; soprattutto, ci sono state alcune incomprensioni la scorsa estate, quando Gasperini continuava a chiedere Sancho per la sua Roma.

Le difficoltà, legate anche al fair play finanziario hanno impedito ai romanisti di lavorare in un certo momento anche se, alla fine, è stato il tecnico piemontese a rifiutare gli arrivi di Dominguez e George.

E.Y.