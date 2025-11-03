Calciomercato Roma, Zirkzee ha detto sì: tutti i dettagli

Arrivano novità importanti sull’attaccante olandese, grande obiettivo di mercato della squadra giallorossa

Anche nella sconfitta di ieri contro il Milan, la Roma ha pagato a caro prezzo l’incapacità non solo di fare gol, ma anche di prendere la porta in maniera pericolosa. E così, tra tiri sballati e rigore di Dybala parato da Maignan, la squadra giallorossa ha gettato alle ortiche una prima mezzora di dominio assoluto a San Siro.

Un ritornello che continua a ripetersi e che la dirigenza giallorossa spera di interrompere una volta per tutte durante il calciomercato di gennaio. Ormai da un mese, abbiamo anticipato l’interessamento romanista nei confronti di Joshua Zirkzee. Nei giorni scorsi dall’Inghilterra hanno parlato di primi contatti formali con gli agenti del ragazzo.

Zirkzee alla Roma: arriva il primo sì

Ora, arrivano dettagli ancora più incoraggianti in merito ad un possibile approdo dell’ex Bologna nella capitale. Secondo il giornalista di Sky Sports CH Sacha Tavolieri, infatti, pur di rilanciare la sua carriera in vista dei Mondiali, il 24enne avrebbe già accettato di ridursi parte dello stipendio, per agevolare le trattative con la Roma.

54 presenze con il Manchester United

7 gol e 3 assist realizzati

5 presenze e 90 minuti complessivi in stagione

Il club giallorosso sarebbe in contatto diretto con l’entourage del calciatore, aperto anche ad una cessione in prestito. L’ex rossoblu anche nel weekend è rimasto tutta la partita in panchina e ha già manifestato al Manchester United la volontà di cambiare aria a gennaio.