De Rossi vicinissimo al Genoa: i dettagli sul contratto

L’ex allenatore della Roma è pronto a sostituire Patrick Vieira sulla panchina del club che lo condannò all’esonero

In una sorta di ring composition degna dei migliori romanzieri, Daniele De Rossi potrebbe ripartire da dove tutto era finito: Genova. Esonerato dalla Roma dopo il pari per 1-1 in terra ligure, l’ex allenatore giallorosso si avvicina a grandi passi alla panchina del Genoa.

Dopo l’esonero di Patrcik Vieira, il Grifone ha incontrato DDR a Milano e l’accordo è davvero vicino. Secondo ‘Sky Sport’, la fumata bianca può arrivare con un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.