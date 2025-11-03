Rescissione ufficiale con la Roma: firma immediata col nuovo club

Terremoto giallorosso dopo la sconfitta di Milano: contrato risolto e addio lampo

La quinta sconfitta stagionale in casa del Milan ha lasciato l’amaro in bocca in casa Roma, soprattutto per la prima mezzora di gioco, letteralmente dominata dalla squadra giallorossa. Oltre alla scarsa efficacia offensiva, a finire nel mirino della critica sono state anche alcune scelte di Gasperini e di calciomercato.

Per il momento, la posizione di Frederic Massara non sembra in bilico e il direttore sportivo giallorosso sta già lavorando su più fronti, soprattutto in attacco, dove piacciono Joshua Zirkzee, come giocatore pronto, ma anche profili alla Jeremy Arevalo in prospettiva.

Roma, Balzaretti ha rescisso: ecco il nuovo club

L’unico cambiamento sicuro in dirigenza, al momento riguarda il nome di Federico Balzaretti. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, il responsabile dei giocatori in prestito ha già rescisso il contratto che lo legava alla Roma.

L’ex direttore sportivo dell’Udinese ha già trovato una nuova squadra e, una volta ufficializzato l’addio alla squadra capitolina, si accaserà al Marsiglia per ricoprire il ruolo di vice Benatia. Una coppia di ex giallorossi, dunque, si occuperà del mercato della squadra francese.