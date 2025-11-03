Un ‘veterano’ lascia la Juve: colpo gobbo Roma

L’occasione a sorpresa permette alla Roma di ritagliarsi importanti spazi di manovra: il dado è tratto

Benché l’avventura di Luciano Spalletti alla guida della Juventus sia cominciata nel migliore dei modi, non sono pochi i nodi che il tecnico di Certaldo sarà chiamato a sciogliere. Certo, i risultati del campo contribuiranno a tracciare un percorso ben definito, ma la sensazione è che la compagine bianconera sia destinata a cambiare molto per essere allestita ad immagine e somiglianza dell’ex CT della Nazionale.

Sebbene non sia al momento una tematica d’attualità, anche il reparto dei portieri potrebbe essere toccata dalla nuova rivoluzione juventina all’orizzonte. Oltre agli spifferi riguardanti il futuro di Michele Di Gregorio, occhio anche alla posizione di Mattia Perin.

L’ex estremo difensore del Genoa, da veterano dello spogliatoio, avrà il compito di fare da collante del gruppo oltre che da tramite tra il vecchio e il nuovo ciclo. Tuttavia, rispetto a qualche mese fa, l’ipotesi di una sua cessione a fine stagione non sembra essere poi così inverosimile.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista Perin: lo scenario

Cercato da diversi club già nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato, Perin potrebbe diventare almeno in linea ipotetica un profilo credibile per la Roma. Chiaramente non come prima scelta, viste le ottime prestazioni di Mile Svilar, ma come jolly d’esperienza al quale aprire le porte per innalzare anche il ventaglio delle soluzioni a disposizione di Gasperini.

Effettivamente i giallorossi hanno già provato a sondare il terreno in tempi e in modi diversi, non affondando mai il colpo con convinzione. Tuttavia, qualora in casa Juve dovessero aprirsi scenari di un certo tipo, un ritorno di fiamma della Roma per Perin non sarebbe affatto da escludere. Suggestione e opzione affascinante, almeno per il momento, ma in futur chissà…