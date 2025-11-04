Controcalcio, addio Massara: “Friedkin ha scelto l’ex Juve”

Indiscrezioni incredibili e tutte da verificare sul direttore sportivo della Roma e il suo eventuale erede

Nel mirino della critica e dei tifosi per un calciomercato giudicato lacunoso in alcuni reparti, Frederic Massara potrebbe lasciare la Roma per la terza volta nella sua carriera. Almeno stando ad alcune indiscrezioni fatte sul canale twitch di Controcalcio.

Secondo Damiano Coccia, infatti, la luna di miele tra giallorossi e ex Milan sarebbe già finita e la famiglia Friedkin avrebbe già individuato il nome del successore del dirigente piemontese.

“Al momento Giuntoli non vuole accettare la Fiorentina semplicemente perché, da quello che sappiamo, uno dei due Friedkin lo vorrebbe alla Roma e vorrebbe cacciare Frederic Massara che non partecipa ai pranzi quando c’è Gasperini. Gasperini e Massara non mangiano allo stesso tavolo”. Indiscrezioni esplosive che, ovviamente, meriteranno una scrupolosa verifica.