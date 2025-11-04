Intreccio nerazzurro: un capocannoniere per la Roma

Il calciomercato si avvicina e il club giallorosso è pronto a regalare almeno due rinforzi a Gian Piero Gasperini

Il mal di gol della Roma è già costato cinque sconfitte in questa stagione: quattro per 0-1 (Torino, Inter, Milan e Lille) e una per 1-2 (Viktoria Plzen). Nonostante ciò, la classifica in Serie A sorride ai giallorossi, che condividono il secondo gradino del podio insieme alle milanesi, a un punto dal Napoli.

Per continuare ad abitare i piani alti della graduatoria, tuttavia, durante il calciomercato di gennaio Frederic Massara e il suo staff dovranno rinforzare la rosa con almeno due o tre innesti mirati. Oltre all’ala sinistra, casella rimasta vuota anche perché Gian Piero Gasperini ha preferito non prendere le alternative a Jadon Sancho, anche al centro dell’attacco e in mediana si cercherà di fare qualcosa.

Attacco Roma: fumata nerazzurra

Il nome che mette d’accordo tutti resta quello di Joshua Zirkzee, ma gli scout romanisti in questi mesi hanno monitorato anche profili meno affermati e futuribili un po’ in tutta Europa. Nelle scorse ore, ad esempio, si è parlato di Jeremi Arevalo che ha dei numeri molto interessanti con la maglia del Racing:

34 presenze totali, 8 gol e 2 assist

12 presenze e 7 gol in stagione

1 gol ogni 85 minuti in stagione

Spagnolo con cittadinanza ecuadoriana, l’attaccante 20enne ha calamitato su di sé anche le attenzioni di altri club europei. Secondo Ekrem Konur, infatti, il suo nome è finito sul taccuino di Atalanta e Roma in Italia, ma anche su quelli di Salisburgo, Valencia e Villarreal. Un intreccio nerazzurro, dunque, all’orizzonte, ma non solo.