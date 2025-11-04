Scambio a ritmo di samba: la Roma ribalta Milano

La mossa dei giallorossi spiana la strada ad un maxi affare in Serie A: gli ostacoli e le altre pretendenti

Archiviata la sconfitta di Milano, per la Roma è tempo di riannodare i fili del discorso e di rivolgere la propria attenzione ai prossimi impegni ufficiali. Nel frattempo, i segnali lanciati dalla squadra in questo primo scorcio di stagione non possono non essere recepiti dall’area tecnica, già al lavoro per non farsi trovare impreparata.

Tra i reparti sotto la lente di ingrandimento di Massara, impossibile non menzionare il reparto offensivo. Sospinto dalle giocate individuali di Soulé e Dybala e poco altro, l’attacco sta deludendo le attese. Ecco perché – oltre a monitorare con molta attenzione l’evolversi della situazione legata a Zirkzee – non sono affatto escluse occasioni invitanti in Serie A.

Una traccia da non trascurare porta diretti in casa Hellas Verona, tra le cui file si sta mettendo in mostra Giovane, autore della rete del momentaneo pareggio contro l’Inter e più in generale di un inizio di stagione di assoluto livello.

Calciomercato Roma, scambio in Serie A? Le opzioni sul tavolo

Secondo quanto riferito da UOL Esporte, il brasiliano – che nelle scorse ore ha incontrare il suo agente Beppe Riso per fare un po’ il punto della situazione – sarebbe finito nel mirino di Napoli, Inter e Milan.

In tutto questo, però, occhio alla posizione della Roma. Tutt’altro che indifferenti alle ottime prestazioni fornite da Giovane, i giallorossi potrebbero quantomeno bussare alla porta degli scaligeri per valutare la fattibilità dell’operazione.

Al netto di una valutazione destinata sensibilmente ad aumentare nel caso in cui il classe 2003 continuasse ad incantare, Massara potrebbe decidere di imbastire un affare allargato ad altri calciatori.

E così, in un mosaico destinato ancora a comporsi con nuove tessere nelle prossime settimane, non vanno affatto chiuse le porte alla possibilità che la Roma decida di mettere sul piatto uno scambio con Romano.

In caso di muro gialloblu, Massara potrebbe decidere di stuzzicare l’Hellas con il prestito di uno tra Pisilli e Baldanzi fermo restando, però, che andrebbe valutato con attenzione il nodo ingaggio, al momento un ostacolo piuttosto difficile da superare.