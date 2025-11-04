UFFICIALE, lesione muscolare per Dybala: i tempi di recupero

Brutte notizie per la Roma e per l’attaccante argentino, infortunatosi calciando il rigore contro il Milan

Piove sul bagnato in casa Roma. Come se non bastasse l’immeritata sconfitta, la trasferta in casa del Milan ha portato in dote anche un infortunio piuttosto serio per Paulo Dybala.

Infortunatosi calciando il rigore parato da Maignan, l’attaccante argentino si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie e i tempi di recupero per questo tipo di infortuni di solito sono di almeno tre settimane.