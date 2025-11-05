De Rossi firma subito, infortunio serio per Bailey: le top news del 5 novembre

Ecco le notizie più importanti di rassegna riguardanti il mondo giallorosso

Alla vigilia della sfida contro i Rangers, la Roma si lecca le ferite e dovrà affrontare una vera e propria emergenza infortuni. Evan Ferguson e Paulo Dybala rientreranno tra qualche settimana, ma non sono le uniche tegole per Gian Piero Gasperini.

Nell’allenamento di ieri, infatti, Leon Bailey ha accusato un nuovo problema muscolare e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. L’altra notizia del giorno riguarda sicuramente Daniele De Rossi. Nonostante le indiscrezioni di ieri parlassero di un approdo al Genoa solamente dopo la sosta, il Grifone ha deciso di puntare sin da subito sull’ex allenatore giallorosso.

Accordo raggiunto e parti al lavoro per sistemare tutti i documenti e apporre la firma su un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo automatico in caso di salvezza. DDR dovrebbe essere in panchina già nella sfida del weekend contro la Fiorentina.