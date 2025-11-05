Dimissioni e uragano Friedkin: hanno scelto l’erede

Terremoto in arrivo nel club, i proprietari americani hanno già deciso su chi puntare per il nuovo corso

Impegnata in Europa League nella doppia trasferta in Scozia contro Rangers Glasgow (6 novembre) e Celtic (11 dicembre), la Roma affronterà le due big d’oltremanica con due nuovi allenatori in panchina.

Se Russell Martin ha pagato un avvio di stagione disastroso con l’esonero, Brendan Rodgers ha deciso da solo di lasciare i biancoverdi, dimettendosi la scorsa settimana dal ruolo di manager.

Dopo le dimissioni arrivano i Friedkin: hanno scelto lui

L’allenatore dell’Irlanda del Nord non sembra tuttavia destinato a rimanere a lungo senza panchina. Nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno in Premier League, a stretto giro di posta.

Secondo l’account X Indykaila News, infatti, Dan Friedkin avrebbe deciso di puntare su un allenatore maggiormente giochista per il futuro, orientando il mirino proprio sull’ex allenatore di Leicester e Liverpool per affidargli la panchina dell’Everton e licenziare David Moyes.