Europa League, DIRETTA Rangers-Roma: le formazioni ufficiali LIVE

Sfida decisiva per le sorti europee dei giallorossi: Asromalive.it la seguirà in tempo reale
Reduce dalla quinta sconfitta stagionale in casa del Milan, la Roma fa visita ai Rangers di Glasgow nella quarta giornata della fase campionato dell’Europa League. Complici i due passi falsi casalinghi contro Lille e Viktoria Plzen, la squadra giallorossa ha l’obbligo di vincere se vuole preservare qualche speranza di arrivare tra le prime otto, ma anche semplicemente per non compromettere del tutto la qualificazione.
Già privo di Evan Ferguson contro i rossoneri, Gian Piero Gasperini dovrà far fronte ad un’emergenza totale in attacco visto che dopo Paulo Dybala, anche Leon Bailey si è fermato per una lesione muscolare alla coscia sinistra. Anche per questo, è stato aggregato alla prima squadra Alessandro Gianni Romano. Asromalive.it seguirà la partita di Ibrox in tempo reale.
Formazioni ufficiali Rangers-Roma
RANGERS (4-2-3-1): Butland; Djiga, Souttar, Aarons; Tavernier, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Gassama; Chermiti. Allenatore: Rohl
AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini
ARBITRO: Morten Krogh (Danimarca)