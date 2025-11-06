La Roma sfida Milan e Napoli per Giovane: ecco il vero prezzo | ASRL

Il club giallorosso prova il sorpasso sulle altre big italiane: cosa sta succedendo

Punita in più di un’occasione da una ormai proverbiale sterilità in fase offensiva, la Roma scende in campo questa sera a Glasgow con l’obbligo di vincere e convincere contro i Rangers. In piena emergenza d’attacco, Gian Piero Gasperini sta pagando anche le scelte di mercato estive, quando ha preferito non ingaggiare le alternative a Sancho proposte da Massara.

Con Tommaso Baldanzi fuori dalla lista UEFA, la coperta è molto corta nel reparto offensivo e già da tempo la dirigenza giallorossa ha messo in preventivo di cercare uno o due rinforzi in attacco (un’ala sinistra e un centravanti). Uno dei nomi più caldi resta quello di Joshua Zirkzee, mentre come pista più futuribile piace molto Arevalo del Racing.

Roma su Giovane: quanto chiede il Verona

Il 20enne spagnolo con cittadinanza ecuadoriana non è tuttavia l’unico profilo giovane seguito a Trigoria. Le informazioni in possesso di Asromalive.it confermano, infatti, una manifestazione d’interesse del club giallorosso per Giovane del Verona.

12 presenze complessive con il Verona

10 presenze in campionato

1 gol e 3 assist in Serie A

contratto fino al 30 giugno del 2029

Ingaggiato a parametro zero grazie all’ottimo lavoro di Sean Sogliano, il 21enne ex Corinthians si è reso protagonista di un ottimo avvio di stagione. La Roma non è l’unico club italiano che ha chiesto informazioni sul ragazzo, che piace anche a Inter, Milan e Napoli.

Nelle scorse ore si è parlato di una possibile valutazione di 10 milioni di euro, ma secondo quanto appreso dalla nostra redazione il prezzo di partenza potrebbe essere anche più alto: 15 milioni di euro o qualcosina in più.