Scambio tra Dovbyk e Zirkzee? Il Manchester United ha già risposto

Ecco le ultime indiscrezioni di calciomercato sull’attacco della Roma in vista di gennaio

Esattamente un mese fa, su queste pagine abbiamo anticipato l’interesse della Roma per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese ha sempre guardato i propri compagni dalla panchina, non partendo mai titolare e disputando appena 90 minuti complessivi in stagione.

Un ruolino di marcia non certo invidiabile che, tra le altre cose, gli è anche costato il posto in Nazionale. Proprio il timore di perdere il treno per i Mondiali ha indotto il 24enne ex Bologna a prendere in seria considerazione l’addio al Manchester United a gennaio.

Radio Radio, Camelio sullo scambio Zirkzee-Dovbyk

Tra le squadre interessate, quella giallorossa ha già mosso alcuni passi concreti con l’entourage della punta, che potrebbe partire anche in prestito con o senza diritto di riscatto. Affinché un eventuale affare possa andare in porto, tuttavia, Frederic Massara dovrà provare a vendere Artem Dovbyk o annullare il prestito di Evan Ferguson.

Un’ipotesi destinata a cadere subito è, secondo Enrico Camelio di ‘Radio Radio’, quella di uno scambio tra Dovbyk e Zirkzee: “Un nome che circola è quello di Zirkzee. Sarebbe un upgrade incredibile. A Gasperini piace molto, la Roma sta provando a prenderlo a basso costo. Dovbyk il Manchester non lo vuole, quindi nessuno scambio. Aspettiamo…”.