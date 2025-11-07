Colpaccio Roma in prestito: nuovo bomber dalla Serie A

Non si sono affatto tirati indietro: la scelta è stata letteralmente fulminea, ecco tutte le cifre a riguardo

Ringalluzzita dall’ottimo successo ottenuto contro i Rangers, la Roma guarda al prossimo impegno di campionato contro l’Udinese con un bagaglio di certezze sempre più solido. Nel frattempo, però, l’avvicinarsi dell’apertura della sessione invernale di calciomercato non può non calamitare interrogativi importanti in casa giallorossa.

Il reparto finito ormai da tempo sotto la lente di ingrandimento di Massara è infatti quello offensivo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che le risposte fornite dai vari Dovbyk e Ferguson non possono essere ritenute convincenti da Gasperini che si aspettava un contributo in termini realizzativi molto più massiccio dai suoi attaccanti.

Anche per questo – ormai da settimane – è partito in casa Roma il toto nomi in merito al profilo giusto al quale consegnare le chiavi del reparto offensivo: Zirkzee sta calamitando i maggiori consensi, ma occhio alle sorprese.

Calciomercato Roma, il verdetto dei tifosi sul nuovo attaccante

Nel nostro consueto sondaggio giornaliero abbiamo chiesto agli utenti di AsRomalive.it di esprimere una loro preferenza in merito al nome dell’attaccante – attualmente in crisi in Serie A – che vorrebbero alla Roma.

Il 47% dei voti ritiene che Massara debba puntare con convinzione su Scamacca, pedina tutt’altro che centrale per lo scacchiere di Juric. Del resto non è la prima volta che il bomber nerazzurro entra – sia pur in senso lato – in orbita Roma, squadra alla quale era stato accostato in tempi in modi diversi.

Sul secondo gradino del podio si issa invece Jonathan David con il 30% delle preferenze. L’impatto avuto dall’attaccante canadese con la nuova realtà non sta affatto convincendo i tifosi della Juventus che si aspettavano un ben altro tipo di apporto soprattutto sotto il profilo realizzativo. Chiudono infine il poker di nomi in esame Lucca (‘terzo’ in questo speciale prospetto con il 20% di voti) e Gimenez (che chiude il cerchio con il 3% di voti).