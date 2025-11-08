“Attaccante alla Retegui”: niente Zirkzee, ribaltone Roma

La scelta non è passata inosservata e rappresenterà un autorevole turning point: ecco come stanno le cose

La ricerca di un nuovo attaccante – volente o nolente – imprimerà una direzione ben precisa alle prossime mosse di mercato della Roma. Complici anche i segnali lanciati dal reparto offensivo in questa prima parte di stagione, i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo bomber al quale consegnare le redini di un attacco che non può prescindere dai gol di Soulé.

Retegui esprime tutta la sua gioia dopo un gol
Il nome che più intriga Massara – neanche a dirlo – quello di Joshua Zirkzee. Se effettivamente il Manchester United dovesse aprire alla formula del prestito, l’olandese potrebbe diventare un obiettivo davvero concreto per i capitolini che, nel frattempo, hanno cominciato a battere anche altre piste alla ricerca della soluzione più congeniale.

Calciomercato Roma, Zirkzee ‘divide’ i commenti: “Ecco cosa serve ai giallorossi”

In tal senso, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, dicendo la sua sui recenti accostamenti Zirkzee-Roma, Alessandro Vocalelli ha toccato proprio questo punto allargando poi il suo punto di osservazione. Ecco quanto riferito a riguardo da Vocalelli:

Zirkzee contende il pallone ad un avversario
“Per me come caratteristiche Zirkzee non è il calciatore ideale. Sicuramente è un buon giocatore con qualità ma a Gasperini serve un attaccante d’area di rigore, un bomber come ha avuto con Retegui e Zapata. Ad ogni modo, meglio avercelo che non avercelo”. Staremo a vedere quale sarà la strada che la Roma deciderà effettivamente di battere: al momento nessun tipo di scenario può essere escluso a priori.

