“Attaccante alla Retegui”: niente Zirkzee, ribaltone Roma

La scelta non è passata inosservata e rappresenterà un autorevole turning point: ecco come stanno le cose

La ricerca di un nuovo attaccante – volente o nolente – imprimerà una direzione ben precisa alle prossime mosse di mercato della Roma. Complici anche i segnali lanciati dal reparto offensivo in questa prima parte di stagione, i giallorossi sono alla ricerca di un nuovo bomber al quale consegnare le redini di un attacco che non può prescindere dai gol di Soulé.

Il nome che più intriga Massara – neanche a dirlo – quello di Joshua Zirkzee. Se effettivamente il Manchester United dovesse aprire alla formula del prestito, l’olandese potrebbe diventare un obiettivo davvero concreto per i capitolini che, nel frattempo, hanno cominciato a battere anche altre piste alla ricerca della soluzione più congeniale.

Calciomercato Roma, Zirkzee ‘divide’ i commenti: “Ecco cosa serve ai giallorossi”

In tal senso, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, dicendo la sua sui recenti accostamenti Zirkzee-Roma, Alessandro Vocalelli ha toccato proprio questo punto allargando poi il suo punto di osservazione. Ecco quanto riferito a riguardo da Vocalelli:

“Per me come caratteristiche Zirkzee non è il calciatore ideale. Sicuramente è un buon giocatore con qualità ma a Gasperini serve un attaccante d’area di rigore, un bomber come ha avuto con Retegui e Zapata. Ad ogni modo, meglio avercelo che non avercelo”. Staremo a vedere quale sarà la strada che la Roma deciderà effettivamente di battere: al momento nessun tipo di scenario può essere escluso a priori.