Colpaccio Vlahovic per i Friedkin: il ‘Re’ ci mette la firma

Il futuro dell’attaccante della Juventus continua a prendersi le luci della ribalta: ha ammesso tutto nel corso di un’intervista

Il roboante inizio di stagione grazie al quale Dusan Vlahovic sta continuando a lanciare messaggi importanti alla Juventus e a tutto l’ambiente sta alimentando non pochi dubbi in merito alle prossime strategie da perseguire.

Se fino a poco tempo l’addio a parametro zero del serbo sembrava configurarsi come l’unica strada perseguibile, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe ora decidere di valutare eventuali proposte in linea con gli attuali target economico-societari.

Difficile – comunque – immaginare che Comolli entri nell’ordine di idee di mettere sul piatto una proposta di rinnovo superiore ai 5,5-6 milioni di euro per un giocatore che continua a calamitare l’interesse di molti club in giro per l’Europa. Soprattutto in Premier League, campionato al quale l’ex centravanti della Fiorentina è stato accostato in tempi e in modi diversi.

Tentazione Vlahovic per i Friedkin? Le ultime dall’Inghilterra

E così, intervenuto a Goodison News, Bryan King – ex osservatore dell’Everton – ha così fornito una chiave di lettura interessante in merito agli ultimi spifferi riguardanti un possibile interessamento dei Toffees per il numero della Juventus. Di seguito le parole di King:

“Il profilo di Vlahovic merita sicuramente attenzione: è un calciatore che andrà in scadenza la prossima estate. Stiamo parlando di un attaccante che va comunque monitorato”. Come detto, però, le possibilità che il classe 2000 entri nell’ordine di idee di prolungare la sua esperienza all’ombra della Mole sono clamorosamente in ascesa. Saranno le prossime settimane, in sostanza, a far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra.