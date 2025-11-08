Roma, ping pong Ferguson: arriva la decisione UFFICIALE

La scelta pone le premesse per un effetto domino che potrebbe essere dirompente: ecco tutti gli scenari

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Udinese-Roma, match molto importante per i giallorossi che, dopo la rotonda vittoria contro i Rangers Glasgow, vogliono lasciarsi alle spalle l’ultimo KO in Serie A patito a Milano.

Ad ogni modo, a tenere banco negli ultimi giorni è stata l’evoluzione del caso legato ad Evan Ferguson. Nei giorni scorsi il CT dell’Irlanda, Heimir Hallgrimsson, parlando delle condizioni fisiche del suo attaccante, si era espresso in questi termini: “Ferguson è tornato ad allenarsi sul campo, sta recuperando da un colpo. Lo avremmo comunque convocato per valutarlo: è stato fondamentale per i nostri gol“.

A distanza di ore, è arrivata la presa di posizione di Gasperini che, come anticipato, ha deciso di non convocare Ferguson per la trasferta di Udine. Staremo a vedere se, ed eventualmente lungo quali binari, questa decisione possa sortire degli effetti anche sulla disponibilità di Ferguson per i prossimi impegni con l’Irlanda.