La Juve sconvolge i Friedkin: l’offerta “ridicola” semina il caos

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia ancora piuttosto distante, non sono pochi i club che hanno cominciato a guardare alla campagna di gennaio come un’occasione nella quale rinforzarsi. Ne sa qualcosa la Roma, che continua ad essere al centro di vivaci indiscrezioni, ma non solo.

Pur dovendo fare i conti con una situazione economico-finanziaria non proprio floridissima, anche la Juventus potrebbe capitalizzare al massimo eventuali occasioni soprattutto se corroborate da qualche cessione importante.

Difficile – ribadiamolo – che ciò possa concretizzarsi già a gennaio; più verosimile, invece, che “Madama” riesca a ritagliarsi interessanti spiragli di manovra in ottica estiva. L’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra e che coinvolge direttamente i Friedkin si inserisce proprio in questo filone.

La Juve bussa in casa Friedkin: la risposta è immediata

Secondo quanto riferito da Team Talk, infatti, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su Iliman Ndiaye, esterno offensivo franco-senegalese che si sta mettendo in luce con la maglia dell’Everton a suon di gol e assist. Attaccante poliedrico che vede molto bene la porta, il classe 2000 ha già trovato il bersaglio grosso in ben quattro occasioni.

La crescita esponenziale del ragazzo – in realtà già alimentata dalla seconda parte della scorsa stagione, assolutamente convincente – non è sicuramente passata inosservata tra gli addetti ai lavori. Stando alla fonte britannica in questione, nei mesi scorsi la stessa Juve avrebbe paventata un’offerta da 30 milioni di sterline – circa 34 milioni di euro – per riuscire a chiudere il cerchio.

Proposta però considerata sostanzialmente “ridicola” dalla compagine di Liverpool che, forte anche dell’interesse dei tanti club che hanno lanciato segnali di un certo tipo verso il ragazzo, chiede almeno 50-55 milioni per privarsene. Soglia che, alla luce delle tante vicissitudini dell’ultimo periodo, difficilmente i bianconeri potranno mai raggiungere.