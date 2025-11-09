Roma, l’asso è servito: blitz di mercato a Trigoria

L’incontro al quale ha partecipato anche Gasperini non è affatto passato inosservato: ecco quanto emerso

Parola al campo, ma non solo. Ringalluzzita dall’importante successo ottenuto in Europa League contro i Rangers, la Roma ospita l’Udinese in una sfida dal contenuto non banale. A caccia di punti pesanti per nobilitare la propria posizione in classifica, i giallorossi vogliono regalarsi un altro pomeriggio scintillante. Nel frattempo, però, la società è al lavoro nel breve ma soprattutto nel medio-lungo periodo.

Come informa “Il Romanista”, nella giornata di ieri si è tenuto un summit tra Ryan Friedkin, Massara e Gasperini. Un incontro – al quale Ranieri non ha partecipato per motivi personali – utile a fare il punto della situazione e a pianificare le prossime mosse, al netto chiaramente di situazioni in entrata e in uscita da non trascurare.

Roma, tra campo e mercato: società in azione

Alla luce della ben nota situazione “contingente”, la Roma non potrà fare la voce grossa nelle prossime sessioni di calciomercato con acquisti a titolo definitivo roboanti. La società – però – proverà ad accontentare le richieste di mercato di Gasperini con giovani di talento che potrebbero arrivare a Trigoria con formule non impattanti in tempi brevi a bilancio come ad esempio quella del prestito con diritto di riscatto.

Il succo di quanto emerse nel quartier generale di Trigoria verrà comunque a galla nei prossimi mesi. Fino ad allora, l’attenzione massima di tutto l’ambiente sarà rivolta al campo, autentico giudice supremo che contribuirà ad indirizzare gli orizzonti della Roma in una direzione piuttosto che nell’altra.