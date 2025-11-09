Serie A, DIRETTA Roma-Udinese: la cronaca LIVE

Tutto pronto per il fischio d’inizio del match che vedrà i giallorossi ospitare i friulani
Con la grande occasione di poter sfruttare il mezzo passo del Milan – fermato sul 2-2 dal Parma – la Roma di Gasperini ospita l’Udinese all’Olimpico. Gara alla quale i giallorossi dovranno comunque prestare molta attenzione perché storicamente insidiosa e densa di contenuti.
Reduci dall’ottima vittoria ottenuta sul campo dei Rangers in Europa League, Soulé e compagni vogliono lasciarsi alle spalle l’ultimo scivolone in campionato rimediato a San Siro proprio contro la compagine di Allegri. L’unico vero dubbio di formazione per Gasperini riguarda il centrocampo: Pellegrini parte favorito rispetto ad El Aynaoui. Confermatissimo invece il 3-4-2-1 collaudato dal tecnico di Grugliasco ormai da inizio stagione.
Formazioni ufficiali Roma-Udinese: le scelte di Gasperini
AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante (C), Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa (da confermare). Allenatore: Runjaic.
